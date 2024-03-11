Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началось голосование за самые красивые новые станции метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 тысяч пациентов получили помощь в сосудистом центре НИИ имени Склифосовского за 10 лет, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до вечера 12 марта, сообщили синоптики.