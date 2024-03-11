Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, все желающие могут принять участие в масленичных гуляниях с 11 по 17 марта. Фестиваль предлагает большой выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов и 200 видов начинок и соусов.

Фестиваль развернется на 29 городских площадках как в центре, так и в округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.