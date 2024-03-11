Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:15

Новости

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

"Цифра дня": 29

Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Сергей Собянин: москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту – Собянин

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, все желающие могут принять участие в масленичных гуляниях с 11 по 17 марта. Фестиваль предлагает большой выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов и 200 видов начинок и соусов.

Фестиваль развернется на 29 городских площадках как в центре, так и в округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородфестивалиедавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика