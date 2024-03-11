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11 марта, 10:45

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Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

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Москва и Карелия заключили первый в стране межрегиональный офсетный контракт. Частный инвестор построит на территории республики Карелия завод по производству щебня, а столица в свою очередь гарантирует его закупку – ежегодно более 13,5 миллиона тонн.

Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки материала, необходимого для строительства и ремонта дорог, а Карелия получит новое большое предприятие. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва сотрудничает с инвесторами по принципу офсетных соглашений с 2017 года. За это время заключено 17 таких контрактов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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