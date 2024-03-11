Сергей Собянин: москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Москвичам предлагают выбрать самые красивые станции – из числа тех, что построили в столичном метро с 2019 года. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин".

Сергей Собянин в своем телеграм-канале напомнил, что для каждой станции создают уникальный дизайн. Например, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, а "Аэропорт Внуково" – с гражданской авиацией, а "Сокольники" БКЛ – с историей строительства метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.