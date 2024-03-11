Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту – Собянин

Москва и Карелия подписали первый в России межрегиональный офсетный контракт. Частный инвестор построит на территории республики завод по производству щебня, а Москва, в свою очередь, гарантирует закупку этого материала. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По этому контракту столица будет приобретать более 13,5 миллиона тонн материала в год на протяжении 10 лет. Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки щебня, который необходим для строительства и ремонта дорог.

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