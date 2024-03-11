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11 марта, 07:30

Новости

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

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В столице стартует традиционный весенний фестиваль "Московская Масленица". 29 площадок будут работать ежедневно до 17 марта.

Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, все желающие смогут принять участие в гастрономическом празднике проводов зимы. Фестиваль предлагает огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов и 200 – начинок и соусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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