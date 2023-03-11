Собянин рассказал о замене устаревших ламп уличного освещения столицы на светодиодные

Сергей Собянин сообщил о замене устаревших ламп уличного освещения столицы на светодиодные. Мэр Москвы поделился красивыми фотографиями ночной столицы и рассказал, как за последнее время изменилась подсветка.

Все новые фонари в Москве установлены со светодиодными лампами. Они экономят до 30% энергии и дают мягкое освещение. По словам мэра, сейчас в городе уже около половины всех уличных светильников – светодиодные.

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