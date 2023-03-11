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Экология на юго-востоке Москвы улучшилась

Экология на юго-востоке Москвы улучшилась

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Экология на юго-востоке Москвы улучшилась. Об этом у себя в блоге рассказал Сергей Собянин. Например, долгое время жителей Капотни мучили неприятные запахи Курьяновских очистных сооружений и Нефтеперерабатывающего завода. В итоге основные источники выброса сероводорода накрыли специальными плавающими крышками. Московский НПЗ, по словам мэра, в четыре раза сократил нагрузку на окружающую среду. Там заменили основное оборудование и сделали новые очистные сооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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