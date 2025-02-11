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11 февраля, 17:45

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Собянин поручил продолжить благоустройство объектов полиции в Москве

Собянин поручил продолжить благоустройство объектов полиции в Москве

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С 2011 года в столице отремонтировали и благоустроили 220 объектов полиции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на заседании правительства Москвы. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить работу в этом направлении.

В обновленных зданиях оборудованы современные дежурные части, кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортивные залы, тиры и столовые. Также благоустраивается территория, а безопасность обеспечивают современные системы защиты и видеонаблюдения. С 2010 года в Москве дополнительно ввели в эксплуатацию 26 новых объектов полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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