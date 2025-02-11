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Новости

11 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в шести районах Москвы

Новости часа: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о завершении строительства путепровода через СЗХ в 2026 году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что в шести районах столицы начали работу поликлиники, обновленные по московскому стандарту.

Более 60 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2024 году, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

На дорогах, строительных объектах и на реке планируют установить шумомеры, проинформировали в ЦОДД.

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