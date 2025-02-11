11 февраля, 16:45Новости
Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что в шести районах столицы начали работу поликлиники, обновленные по московскому стандарту.
Более 60 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2024 году, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.
На дорогах, строительных объектах и на реке планируют установить шумомеры, проинформировали в ЦОДД.