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11 февраля, 15:45

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Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

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На ВДНХ завершаются работы по восстановлению павильона "Главтабак", сообщил Сергей Собянин. Построенное в 1954 году здание входит в перечень объектов, которые реставрируют с 2014 года. За это время мастера восстановили около 40 исторических сооружений.

Специалисты воссоздают утраченные элементы – изразцы, лепнину, майолику, а также обновляют архитектурную подсветку. Работы проходят в реставрационной мастерской в Пушкине, где сейчас делают детали для люстры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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