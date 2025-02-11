Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

На ВДНХ завершаются работы по восстановлению павильона "Главтабак", сообщил Сергей Собянин. Построенное в 1954 году здание входит в перечень объектов, которые реставрируют с 2014 года. За это время мастера восстановили около 40 исторических сооружений.

Специалисты воссоздают утраченные элементы – изразцы, лепнину, майолику, а также обновляют архитектурную подсветку. Работы проходят в реставрационной мастерской в Пушкине, где сейчас делают детали для люстры.

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