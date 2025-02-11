Новости часа: Собянин сообщил о завершении строительства путепровода через СЗХ в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе завершат в 2026 году.

Около 50 миллионов продуктовых наборов получили москвичи на молочных кухнях за 2024 год, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице впервые за 25 суток появился снежный покров, проинформировали синоптики.