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Новости

11 февраля, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о завершении строительства путепровода через СЗХ в 2026 году

Новости часа: Собянин сообщил о завершении строительства путепровода через СЗХ в 2026 году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Новости часа: московские школьники победили в первенстве России по шахматам

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Мэр Москвы поздравил школьников столицы с победой в первенстве РФ по шахматам

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 планируется достроить в 2025 году

Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе завершат в 2026 году.

Около 50 миллионов продуктовых наборов получили москвичи на молочных кухнях за 2024 год, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице впервые за 25 суток появился снежный покров, проинформировали синоптики.

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