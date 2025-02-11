Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

На западе столицы начал работу новый спортивный комплекс. Сергей Собянин сообщил, что в двухэтажном здании разместили ледовую арену, залы общей физической подготовки, хореографии и танцев.

Здесь организовали занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике и художественной гимнастике. Мэр отметил, что это первый современный спорткомплекс в микрорайоне Филевская пойма.

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