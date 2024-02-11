Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москва продолжает развивать метрополитен. О ближайших планах рассказал Сергей Собянин. В Москве продолжают строить Троицкую линию метро. На финишной прямой сейчас находится строительство станции "Университет Дружбы Народов". Там уже завершили монтаж уникального панно.

Утром 12 февраля столицу накроет мокрый снег, может пойти ледяной дождь. Осадки ожидаются весь день. В непогоду москвичей призывают пересаживаться на общественный транспорт.

Новогоднее настроение не покидает столицу – все благодаря китайскому Новому году, который в эти выходные вовсю отмечают в городе. При этом праздник не закончится еще неделю – он продлится до 18 февраля.

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