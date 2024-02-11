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Новости

11 февраля, 20:45

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: почти 2 тыс рабочих мест создадут в ВАО по городской программе

Новости часа: москвичи выбрали имена для песцов с "Городской фермы" на ВДНХ

Новости часа: 15 тыс осветительных приборов установят в Москве в 2024 году

Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков – Собянин

Новости часа: капремонт проведут почти в 2,5 тыс московских домов в 2024 году

Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Сергей Собянин подвел итоги программы капремонта жилых домов за девять лет

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

Новости часа: в столичном "Банке технологий" уже более 460 высокотехнологичных разработок

Москва продолжает развивать метрополитен. О ближайших планах рассказал Сергей Собянин. В Москве продолжают строить Троицкую линию метро. На финишной прямой сейчас находится строительство станции "Университет Дружбы Народов". Там уже завершили монтаж уникального панно.

Утром 12 февраля столицу накроет мокрый снег, может пойти ледяной дождь. Осадки ожидаются весь день. В непогоду москвичей призывают пересаживаться на общественный транспорт.

Новогоднее настроение не покидает столицу – все благодаря китайскому Новому году, который в эти выходные вовсю отмечают в городе. При этом праздник не закончится еще неделю – он продлится до 18 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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