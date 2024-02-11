Новости часа: 15 тыс осветительных приборов установят в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч осветительных приборов планируют установить в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичам рекомендуют 12 февраля для поездок по городу использовать городской транспорт из-за ледяного дождя. Предупреждение публикует Дептранс.

Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.