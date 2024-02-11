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Новости

11 февраля, 17:30

Новости

Новости часа: 15 тыс осветительных приборов установят в Москве в 2024 году

Новости часа: 15 тыс осветительных приборов установят в Москве в 2024 году

Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков – Собянин

Новости часа: капремонт проведут почти в 2,5 тыс московских домов в 2024 году

Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Сергей Собянин подвел итоги программы капремонта жилых домов за девять лет

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

Новости часа: в столичном "Банке технологий" уже более 460 высокотехнологичных разработок

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

Новости часа: завершается строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч осветительных приборов планируют установить в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичам рекомендуют 12 февраля для поездок по городу использовать городской транспорт из-за ледяного дождя. Предупреждение публикует Дептранс.

Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

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