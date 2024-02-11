Новости часа: капремонт проведут почти в 2,5 тыс московских домов в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капитальный ремонт планируют провести почти в 2,5 тысячи московских домов в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг, 15 февраля. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Около двух тысяч рабочих мест создадут на востоке Москве в 2026 году по городской программе. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.