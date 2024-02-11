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Новости

11 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: капремонт проведут почти в 2,5 тыс московских домов в 2024 году

Новости часа: капремонт проведут почти в 2,5 тыс московских домов в 2024 году

Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Сергей Собянин подвел итоги программы капремонта жилых домов за девять лет

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

Новости часа: в столичном "Банке технологий" уже более 460 высокотехнологичных разработок

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

Новости часа: завершается строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Сергей Собянин: ведем работу по развитию метро Москвы постоянно

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капитальный ремонт планируют провести почти в 2,5 тысячи московских домов в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг, 15 февраля. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Около двух тысяч рабочих мест создадут на востоке Москве в 2026 году по городской программе. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

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