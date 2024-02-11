Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции БКЛ "Рижская" построят одни из самых длинных эскалаторов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 64 тысяч заявок горожан выполнили специалисты сервисной службы "Мосгаза" в 2023 году. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом на фоне непогоды в понедельник, 11 февраля. Предупреждение публикует Дептранс столицы.