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Новости

Новости

11 февраля, 15:30

Новости

Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Новости часа: на станции БКЛ "Рижская" появятся одни из самых длинных эскалаторов

Сергей Собянин подвел итоги программы капремонта жилых домов за девять лет

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

Новости часа: в столичном "Банке технологий" уже более 460 высокотехнологичных разработок

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

Новости часа: завершается строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Сергей Собянин: ведем работу по развитию метро Москвы постоянно

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции БКЛ "Рижская" построят одни из самых длинных эскалаторов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 64 тысяч заявок горожан выполнили специалисты сервисной службы "Мосгаза" в 2023 году. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом на фоне непогоды в понедельник, 11 февраля. Предупреждение публикует Дептранс столицы.

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