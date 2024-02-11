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11 февраля, 11:30

Новости

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

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Количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий" превысило 460. Об этом сообщил Сергей Собянин.
 
"Банк технологий" – бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства.
 
Около 200 новых решений были размещены в 2023 году. Среди последних разработок – автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования и оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.

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