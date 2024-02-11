11 февраля, 10:45Новости
Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"
Количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий" превысило 460. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Банк технологий" – бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства.
Около 200 новых решений были размещены в 2023 году. Среди последних разработок – автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования и оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.