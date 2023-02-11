Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Новости

Штат столичной службы 112 увеличили до 125 специалистов – Собянин

Штат столичной службы 112 увеличили до 125 специалистов – Собянин

Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона "Авангард"

Собянин: Обновленный стадион "Авангард" вновь стал центром спортивной жизни района Перово

"Мой район. Навигатор": Собянин анонсировал открытие БКЛ столичного метро

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

Новости часа: российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года

Собянин рассказал о результатах работы по программе "Мой район" в районе Ховрино

Штат столичной службы экстренного вызова 112 расширили до 125 специалистов в смену. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, это позволило сократить время ожидания ответа оператора до 6 секунд, а прием и обработку информации – до 1,5 минуты.

Также мэр добавил, что за 10 лет работы службы, доверие к ней москвичей значительно возросло. Горожане стали обращаться к ней в 75 раз чаще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика