Штат столичной службы 112 увеличили до 125 специалистов – Собянин

Штат столичной службы экстренного вызова 112 расширили до 125 специалистов в смену. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, это позволило сократить время ожидания ответа оператора до 6 секунд, а прием и обработку информации – до 1,5 минуты.

Также мэр добавил, что за 10 лет работы службы, доверие к ней москвичей значительно возросло. Горожане стали обращаться к ней в 75 раз чаще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

