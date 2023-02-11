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Собянин: Обновленный стадион "Авангард" вновь стал центром спортивной жизни района Перово

Собянин: Обновленный стадион "Авангард" вновь стал центром спортивной жизни района Перово

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Реконструкция стадиона "Авангард" в столичном районе Перово завершена, 10 новых детских и спортивных площадок откроются уже весной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам Собянина, в подтрибунном помещении обустроили раздевалки с душевыми, туалеты и медпункт. Кроме того, на территории стадиона появились скейт-парк, памп-трек, волейбольная и баскетбольная площадки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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