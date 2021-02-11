Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи со снегопадом

Сергей Собянин призвал жителей столицы быть более внимательными из-за снегопада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Москву ожидают сильные снегопады. Все службы комплекса городского хозяйства будут выведены на реагирование. Особое внимание – уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", – написал мэр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.