Собянин: в Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала

11 февраля, 23:30
В столице завершается строительство нового железнодорожного вокзала "Восточный". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.
Он отметил, что в истории столицы впервые за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и дальнего.
"Благодаря созданию единой транспортной инфраструктуры это стало возможным. В один транспортный узел объединяются МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. У местных жителей и гостей города появляется больше возможностей. Это такой комплексный большой проект, который окажет большое влияние на транспортную ситуацию не только в этом районе, но и в целом для Москвы", – сказал мэр.
Собянин также рассказал о благоустройстве района Гольяново. Он отметил, что для жителей создаются переходы, благоустраивается комплексная инфраструктура, обустраиваются дополнительные выходы из МЦК и ряд других проектов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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