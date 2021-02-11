Собянин осмотрел ход строительства железнодорожного вокзала "Восточный"

В столице завершается строительство нового железнодорожного вокзала "Восточный". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Он отметил, что в истории столицы впервые за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и дальнего.

"Благодаря созданию единой транспортной инфраструктуры это стало возможным. В один транспортный узел объединяются МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. У местных жителей и гостей города появляется больше возможностей. Это такой комплексный большой проект, который окажет большое влияние на транспортную ситуацию не только в этом районе, но и в целом для Москвы", – сказал мэр.

Собянин также рассказал о благоустройстве района Гольяново. Он отметил, что для жителей создаются переходы, благоустраивается комплексная инфраструктура, обустраиваются дополнительные выходы из МЦК и ряд других проектов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.