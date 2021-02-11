Собянин рассказал о новых технологиях столицы, которые помогли успешной борьбе с COVID-19

Цифровые технологии позволили оказать эффективную помощь москвичам во время пандемии и спасли тысячи жизней. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Городу удалось создать в кратчайшие сроки единую цифровую платформу, которая обеспечила персонифицированное ведение каждого пациента и объединение медицинских организаций.

В настоящее время платформа охватывает 900 тысяч заболевших коронавирусом людей, а также порядка двух миллионов контактных с ними лиц и 500 тысяч вакцинированных граждан. В основу платформы заложен единый лабораторный сервис, созданный менее чем за месяц.

Еще одним ключевым звеном платформы стал регистр заболевших, который обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов. Регистр доступен в режиме реального времени всем звеньям системы здравоохранения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.