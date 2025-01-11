Собянин: госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев в 2024 году

Государственные ветеринарные клиники столицы в прошлом году приняли почти полмиллиона питомцев, рассказал Сергей Собянин. В городе создана сеть из 26 учреждений.

Они оснащены современным оборудованием и в каждом работают высококвалифицированные специалисты. Помимо терапевтов и хирургов, есть стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ- и рентген-диагностики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.