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Новости

11 января, 11:30

Новости

Собянин: госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев в 2024 году

Собянин: госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев в 2024 году

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Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

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Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Государственные ветеринарные клиники столицы в прошлом году приняли почти полмиллиона питомцев, рассказал Сергей Собянин. В городе создана сеть из 26 учреждений.

Они оснащены современным оборудованием и в каждом работают высококвалифицированные специалисты. Помимо терапевтов и хирургов, есть стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ- и рентген-диагностики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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