Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО за четыре года построят девять новых культурных объектов, отметил Сергей Собянин.

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за очередного похолодания. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Более 500 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Домодедово в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.