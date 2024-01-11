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Новости

11 января, 18:50

Город

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

Новости часа: цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии – Собянин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО за четыре года построят девять новых культурных объектов, отметил Сергей Собянин.

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за очередного похолодания. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Более 500 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Домодедово в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

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