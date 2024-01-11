Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

В ТиНАО появятся девять новых культурных объектов. Здания возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что специалисты построят школы искусств, где будут концертные и хореографические залы, библиотеки, студии звукозаписи и выставочные пространства. Сергей Собянин также добавил, что в ТиНАО построят новые культурно-досуговые центры. В них появятся универсальные концертные залы со сценой, гримерными, а также помещения для аппаратуры и реквизита.

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