Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 18:45

Новости

Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

Новости часа: цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии – Собянин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

В ТиНАО появятся девять новых культурных объектов. Здания возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что специалисты построят школы искусств, где будут концертные и хореографические залы, библиотеки, студии звукозаписи и выставочные пространства. Сергей Собянин также добавил, что в ТиНАО построят новые культурно-досуговые центры. В них появятся универсальные концертные залы со сценой, гримерными, а также помещения для аппаратуры и реквизита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика