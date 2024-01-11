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Новости

11 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 экскурсий провели для школьников Москвы в рамках проекта "Театральное закулисье". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 3,5 тысячи входов в подъезды отремонтировали в Москве за год, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гололедицу и усиление ветра обещают в Москве в ближайшие часы. Об этом рассказали в столичном комплексе горхозяйства.

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