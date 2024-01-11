Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 экскурсий провели для школьников Москвы в рамках проекта "Театральное закулисье". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 3,5 тысячи входов в подъезды отремонтировали в Москве за год, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гололедицу и усиление ветра обещают в Москве в ближайшие часы. Об этом рассказали в столичном комплексе горхозяйства.