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Новости

11 января, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии

Новости часа: почти 3 тыс бизнесменов в 2023 году получили поддержку Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 экскурсий для школьников провели в рамках проекта "Театральное закулисье". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Открытое тестирование оплаты проезда по СБП началось на всех турникетах МЦК и метро. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Температура в городе к вечеру четверга, 11 января, упадет до -10 градусов. Об этом сообщили синоптики.

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