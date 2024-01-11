Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 экскурсий для школьников провели в рамках проекта "Театральное закулисье". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Открытое тестирование оплаты проезда по СБП началось на всех турникетах МЦК и метро. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Температура в городе к вечеру четверга, 11 января, упадет до -10 градусов. Об этом сообщили синоптики.