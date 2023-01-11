Собянин: в ТиНАО создается прямая транспортная связь между четырьмя вылетными магистралями

Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Работы завершены на год раньше намеченного срока.

Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе связывает четыре вылетные магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Магистраль станет частью транспортного каркаса ТиНАО, а также дублером юго-западной и южной части МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.