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Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО

Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Работы завершены на год раньше намеченного срока.

Строительство магистрали – один из крупнейших дорожных проектов столицы, подчеркнул мэр. Шоссе дублирует МКАД и важно для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево, Бутово и ТиНАО.

Что изменилось после ввода третьего участка трассы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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