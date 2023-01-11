Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО

Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Работы завершены на год раньше намеченного срока.

Строительство магистрали – один из крупнейших дорожных проектов столицы, подчеркнул мэр. Шоссе дублирует МКАД и важно для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево, Бутово и ТиНАО.

Что изменилось после ввода третьего участка трассы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.