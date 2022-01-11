Рост заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в течение 7–10 дней – Собянин

В столице рост заболеваемости коронавирусом ожидается в течение 7–10 дней, заявил Сергей Собянин, выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

"В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон", и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска", – сказал мэр.

Собянин отметил, что необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, кроме того, мобилизовать коечный фонд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.