Собянин рассказал о перспективах расширения метро и МЦД

Более 50 новых станций метро построят в Москве за ближайшие 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Самые масштабные работы предстоят на Троицкой линии. В 2024 году ее планируют дотянуть до Коммунарки, а еще через три года – в Троицк. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена.

Кроме того, уже в 2022 году должны приступить к строительству Рублево-Архангельской линии. Еще предстоит замкнуть Большую кольцевую линию. Сейчас там не хватает девяти станций.

Также в 2023–2024 годах планируют запустить третий и четвертый центральные диаметры. Протяженность каждого составит около 80 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.