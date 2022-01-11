Собянин сообщил, что реконструкцию еще 50 поликлиник проведут в Москве в 2022 году

50 поликлиник реконструируют в Москве в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что 35 лечебных учреждений уже привели в порядок, это примерно одна шестая всей программы их реконструкции по всему городу. Ожидается, что к концу 2024 года будут модернизированы все 200 поликлиник, включенных в программу.

Остальные со временем также приведут в соответствие с новыми стандартами. А в тех районах, где поликлиник не хватает, их продолжают активно строить. В этом году завершат возведение 20 зданий и установят там современное медицинское оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.