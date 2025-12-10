Сергей Собянин рассказал о создании новогодней атмосферы в детских поликлиниках

К новогодним праздникам городские власти создают в столице особую атмосферу, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В этом году преобразить детские поликлиники помогли студенты Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева.

Студенты сами разработали концепции дизайна и вручную изготовили 150 комплектов декоративных элементов: яркие паровозы, барабаны, щелкунчиков и фигурки лошадей. На работу ушло больше полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

