Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

Сергей Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на международных олимпиадах в 2025 году.

По словам мэра, 28 учеников из Москвы приняли участие в 8 международных олимпиадах, которые прошли в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Франции и на Филиппинах. В составе национальной команды москвичи завоевали 28 медалей – 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.