Сергей Собянин: в Дубровском проезде появится новая поликлиника

Новая поликлиника появится в Дубровском проезде, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Ее площадь составит 7 тысяч квадратных метров.

Строительство ведется в рамках комплексного развития неэффективно используемых территорий, общая площадь которых превышает 10 гектаров. На данных участках планируют построить более 175 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации.

