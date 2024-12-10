Сергей Собянин провел заседание президиума правительства Москвы. В ходе него был принят ряд решений. Так, на юго-западе столицы утвердили проекты планировки части промзоны "Черемушки" и двух участков в районе Коньково.

Там по программе комплексного развития территорий планируется построить современные жилые кварталы для программы реновации. Кроме того, во 2-м Котляковском переулке построят школу и детский сад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.