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Новости

10 декабря, 21:15

Новости

Собянин провел заседание президиума правительства Москвы

Собянин провел заседание президиума правительства Москвы

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Сергей Собянин провел заседание президиума правительства Москвы. В ходе него был принят ряд решений. Так, на юго-западе столицы утвердили проекты планировки части промзоны "Черемушки" и двух участков в районе Коньково.

Там по программе комплексного развития территорий планируется построить современные жилые кварталы для программы реновации. Кроме того, во 2-м Котляковском переулке построят школу и детский сад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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