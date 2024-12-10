Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения, сообщил Сергей Собянин.

Московские производители нарастили выпуск электрооборудования более чем на 10% в этом году, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В новом центре "ВДНХ Экспо" представят считавшуюся утраченной картину Герасимова, отметили на сайте выставки.

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