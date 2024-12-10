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Новости

Новости

10 декабря, 18:30

Новости

В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения

В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения

Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

Новости часа: в новом сезоне катки открывают в 11 столичных парках

Новости часа: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Сергей Собянин: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения, сообщил Сергей Собянин.

Московские производители нарастили выпуск электрооборудования более чем на 10% в этом году, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В новом центре "ВДНХ Экспо" представят считавшуюся утраченной картину Герасимова, отметили на сайте выставки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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