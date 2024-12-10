10 декабря, 18:00Новости
Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде, рассказал Сергей Собянин.
Около 650 москвичей получили квартиры по реновации в Красносельском районе, отметили власти города.
Организации образования в Москве за 5 лет получили 86 зданий по городской программе, уточнил заммэра Владимир Ефимов.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.