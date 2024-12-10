Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

Новости часа: в новом сезоне катки открывают в 11 столичных парках

Новости часа: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Сергей Собянин: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде, рассказал Сергей Собянин.

Около 650 москвичей получили квартиры по реновации в Красносельском районе, отметили власти города.

Организации образования в Москве за 5 лет получили 86 зданий по городской программе, уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика