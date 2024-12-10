Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде, рассказал Сергей Собянин.

Около 650 москвичей получили квартиры по реновации в Красносельском районе, отметили власти города.

Организации образования в Москве за 5 лет получили 86 зданий по городской программе, уточнил заммэра Владимир Ефимов.

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