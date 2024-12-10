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10 декабря, 17:15

Новости

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

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Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Святейший Патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Встреча прошла в Даниловском монастыре.

По словам патриарха, в городе не прекращают восстанавливать памятники истории и архитектуры религиозного значения, а также возводят десятки новых храмов. Священнослужитель отметил, что нигде в мире не происходит ничего подобного.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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