10 декабря, 17:15Новости
Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени
Святейший Патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Встреча прошла в Даниловском монастыре.
По словам патриарха, в городе не прекращают восстанавливать памятники истории и архитектуры религиозного значения, а также возводят десятки новых храмов. Священнослужитель отметил, что нигде в мире не происходит ничего подобного.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.