Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

15 столичных проектов стали лауреатами премии Рунета. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, кого именно отметили в 2024 году престижной национальной наградой.

Так, лучшими в различных номинациях признали мобильное приложение "Мой id", столичную систему дистанционного электронного голосования, инвестиционную карту Москвы и городской департамент по конкурентной политике. В число лауреатов также вошли Московский инновационный кластер и особая экономическая зона "Технополис "Москва", городская программа лояльности "Миллион призов", а также проект "Лето в Москве" и киноплатформа "Москино".

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