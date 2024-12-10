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10 декабря, 07:15

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Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

Сергей Собянин назвал московские проекты, получившие премии Рунета в этом году

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15 столичных проектов стали лауреатами премии Рунета. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, кого именно отметили в 2024 году престижной национальной наградой.

Так, лучшими в различных номинациях признали мобильное приложение "Мой id", столичную систему дистанционного электронного голосования, инвестиционную карту Москвы и городской департамент по конкурентной политике. В число лауреатов также вошли Московский инновационный кластер и особая экономическая зона "Технополис "Москва", городская программа лояльности "Миллион призов", а также проект "Лето в Москве" и киноплатформа "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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