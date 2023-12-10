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10 декабря, 09:15

Транспорт

Собянин рассказал, как перекрестки под управлением ИИ экономят время москвичей

Собянин рассказал, как перекрестки под управлением ИИ экономят время москвичей

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Сергей Собянин рассказал, как ИИ помогает регулировать движение на дорогах Москвы

Собянин: проекту "Умный перекресток" исполнилось 6 лет

Уже 600 московских перекрестков передали под управление искусственного интеллекта (ИИ). Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, нейросети уже доказали свою эффективность и вполне успешно справляются с регулировкой дорожного движения. В этом ИИ помогают специальные датчики.

Благодаря инновационным технологиям увеличилась пропускная способность перекрестков. Для водителей сократилось время в пути. Участки, которые раньше считались проблемными, разгрузились в среднем на 30%. Пешеходы ждут зеленого сигнала на 25% времени меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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