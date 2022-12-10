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В районах Москворечье-Сабурово и Коптево появятся современные жилые комплексы

В районах Москворечье-Сабурово и Коптево появятся современные жилые комплексы

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В районах Москворечье-Сабурово и Коптево на месте бывших промзон появятся современные жилые комплексы. Проекты комплексного развития этих территорий утвердил Сергей Собянин.

Участки расположены по адресу Москворечье владение 12 и Новая Ипатовка владение 23 а. Здесь построят современные дома, в том числе и по программе реновации. Также планируется возвести детские сады, школы и деловые центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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