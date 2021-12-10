Собянин поручил ускорить завершение строительства легкоатлетического манежа в Алтуфьеве

Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства легкоатлетического манежа на Инженерной улице в Алтуфьевском районе Москвы.

"Немного затянулось строительство по объективным причинам. Надо заканчивать. Строительная готовность высокая? Когда мы его закончим?" – задал вопрос представителям компании-подрядчика мэр.

Строительные работы, по словам подрядчика, подходят к завершению, на данный момент идут пусконаладочные работы, оформляется документация. Объект планируется сдать в I–II квартале следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.