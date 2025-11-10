Форма поиска по сайту

10 ноября, 13:15

Сергей Собянин поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

В День сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин поздравил ветеранов и работников МВД. Совместно с начальником управления ведомства по Москве Олегом Барановым он открыл новые здания отделов полиции в районах Южнопортовом и Северном.

Здание на 2-й улице Машиностроения, построенное по индивидуальному проекту, в 7 раз просторнее предыдущего помещения и оборудовано для службы, учебных занятий и тренировок сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

