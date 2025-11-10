Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 10:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Сергей Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Собянин: каждый третий ученик Москвы участвует во Всероссийской олимпиаде школьников

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Собянин: представители военных династий посетили музей на Красной площади

Около 95% детей-сирот из Москвы обрели новые семьи. Как сообщил Сергей Собянин в Международный день сирот, таких результатов удалось достичь благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей.

С каждым годом сокращается количество детей, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию. Все больше москвичей берут подростков старше 10 лет – в этом году они составили около 60% от общего числа устроенных в семьи детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика