Сергей Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Около 95% детей-сирот из Москвы обрели новые семьи. Как сообщил Сергей Собянин в Международный день сирот, таких результатов удалось достичь благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей.

С каждым годом сокращается количество детей, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию. Все больше москвичей берут подростков старше 10 лет – в этом году они составили около 60% от общего числа устроенных в семьи детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.