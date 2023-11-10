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10 ноября, 19:30

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Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

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Почти 2,5 тысячи современных приборов для лучевой диагностики находятся в распоряжении столичных медиков. О модернизации медицинских служб в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Активно внедрять лучевую диагностику в столице начали в 2011 году. Если раньше заключения по снимку от врача приходилось ждать более суток, то теперь скорость подготовки протокола сократилась до одного часа. После этого диагноз сразу заносится в электронную медкарту пациента. Для того чтобы это стало возможным, устаревшее аналоговое оборудование заменили на современное цифровое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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