Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 сервисов на основе компьютерного зрения используют в лучевой службе в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре столичных компании со специальным статусом получили льготы по аренде земли с начала года. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

На прием в женских консультациях Москвы теперь можно попасть в день обращения и без записи. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.