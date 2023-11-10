10 ноября, 15:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 сервисов на основе компьютерного зрения используют в лучевой службе в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Четыре столичных компании со специальным статусом получили льготы по аренде земли с начала года. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
На прием в женских консультациях Москвы теперь можно попасть в день обращения и без записи. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.