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10 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин сообщил об открытии нового здания для ОВД района Якиманка

Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

Новости часа: Москва помогает создавать производства и новые рабочие места

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 сервисов на основе компьютерного зрения используют в лучевой службе в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре столичных компании со специальным статусом получили льготы по аренде земли с начала года. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

На прием в женских консультациях Москвы теперь можно попасть в день обращения и без записи. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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